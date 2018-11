Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Senkung des Unternehmensausblicks von 48 auf 44 Euro reduziert und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nachdem im dritten Quartal die Umsatzdynamik nachgelassen habe und das Ergebnis nur dank eines Sondereffekts und einer aus der US-Steuerreform resultierenden, niedrigeren Steuerbelastung noch ein nennenswertes Wachstum aufgewiesen habe, hätten sich die Aussichten eingetrübt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grund seien die Probleme in der Automobilindustrie, die ein wichtiger Abnehmer des Schmierstoffherstellers ist./ajx/tih Datum der Analyse: 02.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2018-11-02/16:35

ISIN: DE0005790430