Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Credit Suisse nach den Zahlen zum dritten Quartal von 17,60 auf 16,30 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie gesenkt, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei auf niedrigere durchschnittliche Kundenvermögen und niedrigere Erträge im Investmentbanking zurückzuführen. Auf dem Investorentag am 12. Dezember erwarte er klare Botschaften, etwa dass die Konzernumstrukturierung vorbei sei. Für mittel- und langfristige Anleger sehe er Aufwärtspotential, daher wiederhole er die Kaufempfehlung./elm/tih Datum der Analyse: 02.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-11-02/16:44

ISIN: CH0012138530