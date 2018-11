Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Oktober war der Beschäftigungsaufbau in den USA mit 250.000 Stellen höher als erwartet, so die Analysten der DekaBank. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics habe Hurrikan "Michael" die Arbeitsmarktdaten nicht maßgeblich beeinflusst. Somit dürfte der starke Beschäftigungsaufbau auch einen witterungsbedingten Nachholeffekt vom September mit Hurrikan "Florence" beinhalten. ...

