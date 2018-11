Helsinki (ots/PRNewswire) -



Huawei bietet jetzt den ersten Monat des "Mobile Cloud Storage"-Abonnements mit 50 GB für nur 0,01 EUR an. Huawei Mobile Cloud bietet Huawei- und Honor-Mobiltelefonnutzern einen einfachen und sicheren Service für die Datensynchronisation und -sicherung, und das jetzt zu einem außergewöhnlich günstigen Preis.



Das Fotografieren mit einem Smartphone war noch nie so einfach wie heute, und so ist es keine Überraschung, dass die meisten Menschen etwas mehr Speicherplatz für die Daten benötigen, die sich in ihren Handys ansammeln. Das Speichern von Lieblingsschnappschüssen und anderen wichtigen Informationen in einer Cloud wird zur Regel, nicht zur Ausnahme.



In diesem Zusammenhang können Huawei- und Honor-Handynutzer ab sofort den ersten Monat ihres Abonnements der Mobile Cloud Storage mit 50 GB für nur 0,01 EUR in Anspruch nehmen. Nach Ablauf des ersten Monats des Abonnements beträgt der Preis für den Cloud-Speicher 0,99 EUR. Das Angebot gilt für 50-GB-Abonnements und ist nur einmal pro Huawei-ID-Nutzer gültig.



Alle Daten zur Hand



Mit der Huawei Mobile Cloud können Huawei- und Honor-Handynutzer ihre Daten sicher und einfach synchronisieren, sichern und wiederherstellen. Alle mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos, Screenshots und Bildschirmaufnahmen können automatisch in der Cloud gesichert werden. Benutzer können sie einfach über ihren Browser unter cloud.huawei.com oder über die Galerie-App auf ihrem Gerät aufrufen.



Die Daten können auch automatisch über alle Huawei- und Honor-Geräte hinweg synchronisiert werden, sodass der Zugriff auf Kontakte, Kalender, Wi-Fi und Notizen mit derselben Huawei-ID schnell und einfach ist. Die Datenverwaltung kann auch über das Mobile-Cloud-Webportal erfolgen. Alle Daten werden ausschließlich innerhalb der EU auf europäischen Servern unter Einhaltung der EU-Datenschutzgesetze gespeichert.



Huawei Mobile Cloud ist für alle Huawei- und Honor-Geräte mit EMUI 5.1 oder höher verfügbar. Wenn Kunden das Angebot nicht sehen können, sollten sie ihre Mobile Cloud auf V 10.2.1.303 aktualisieren, dann sollte eine Anmeldung möglich sein. Die Kunden können ein Update entweder über die Cloud Settings oder über die Huawei AppGallery herunterladen.



Über Huawei Consumer BG die Produkte und Dienstleistungen von Huawei sind in mehr als 170 Ländern erhältlich und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung verwendet. Es gibt 14 Forschungs-und Entwicklungszentren in den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG ist eines von drei Geschäftsfeldern von Huawei und umfasst Smartphones, PC und Tablets, Wearables und Cloud-Services usw. Das globale Netzwerk von Huawei stützt sich auf fast 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und dient der Nutzbarmachung der neuesten Technologien für Verbraucher auf der ganzen Welt.