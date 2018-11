IRW-PRESS: Global Health Clinics Ltd.: Global Health Clinics Ltd. meldet Aufnahme von Dr. Janey Hailey in sein Ärzteteam

Global Health Clinics Ltd. meldet Aufnahme von Dr. Janey Hailey in sein Ärzteteam

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

2. November 2018. Global Health Clinics Ltd. (CSE: MJRX, Frankfurt: L002) (das Unternehmen) meldet die Aufnahme von Dr. Janey Hailey in sein Ärzteteam. Dr. Hailey ist ein Consultant Pediatrician und Clinical Associate Professor an der University of British Columbia in Vancouver (Kanada).

Sie wurde in Toronto geboren und studierte an der Stanford University sowie an der University of California in Berkeley, wo sie ein BA-Diplom in Psychologie (Psychology) und eine Grundschulausbildung erlangte. Nach zwei Jahren als Lehrerin zog sie nach London (England), um dort ein vormedizinisches Studium zu beginnen. Ihr Medizinstudium absolvierte sie an der University of Cambridge in England. Sie kehrte nach Kanada zurück, um ihre pädiatrische Facharztausbildung an der University of British Columbia abzuschließen, und wurde 1992 zu einem General Pediatric Consultant. Sie betreibt noch immer eine aktive, ausgelastete Praxis. Zwischen 1995 und 2009 hatte sie eine regelmäßige medizinische Kolumne im Radio der Canadian Broadcasting Corporation (CBC) und erörterte dabei eine Vielzahl an medizinischen Themen.

Durch die Aufnahme von Dr. Janey sind wir in der Lage, Kinder unter 18 Jahren zu betreuen, vor allem Kinder mit Anfallsleiden, Autismus und ADD/ADHS. Global Health Clinics Ltd. ist heute einer der wenigen Spezialklinikkonzerne in Kanada, die einen Kinderarzt beschäftigen. Dies ermöglicht es uns auch, Unterstützung, Ausbildung und Beratung für diese unterversorgte demografische Gruppe anzubieten.

Wir freuen uns über die Aufnahme von Dr. Hailey bei Global Health Clinics Ltd. Nun verfügen wir über ein Team an Spezialisten für chronische Schmerzen, Psychiatern, Notfallmedizinern und Allgemeinmedizinern, sagt President und CEO Terry Roycroft.

Global Health Clinics Ltd.

Terry Roycroft

_______________________

Terry Roycroft, CEO

Kontaktdaten:

Tel.: 1.855.537.6272

Global Health Clinics Ltd.

200-460 Nanaimo Street

Vancouver, BC V5L 4W3

Tel: 1.855.537.6272

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die von Leo Resources Inc. (das Unternehmen) erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45076

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45076&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37958 W1032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA37958W1032

AXC0230 2018-11-02/21:08