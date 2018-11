RBC senkt Ziel für Apple auf 240 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie (EPS) hätten dank besserer Erlöse mit den iPhones die Erwartungen im vierten Geschäftsquartal knapp übertroffen, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Enttäuschung wertete der Experte aber Apples Ankündigung, künftig keine quartalsweisen Informationen mehr zu den Absatzzahlen für seine Geräte zu veröffentlichen. Dazu liege der Ausblick auf das Weihnachtsquartal unter den Erwartungen.

Merrill Lynch senkt Wirecard auf 'Underperform' - Ziel 150 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Wirecard von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 192 auf 150 Euro gesenkt. Nach eingehender Analyse der Zahlungsabwickler im deutschen Onlinehandel habe er Sorgen um die Wettbewerbsposition von Wirecard und die Nachhaltigkeit der inzwischen eingepreisten Wachstumsdynamik, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält Ingenico augenblicklich für die bessere Wahl.

HSBC senkt Deutsche Post auf 'Hold' und Ziel runter auf 29 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Deutschen Post von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 29 Euro gesenkt. Für die Logistikbranche werde die See rauer, so das Fazit von Analyst Edward Stanford nach der ersten Halbzeit der Quartalsberichte in dem Sektor. Die Stimmung ändere sich spürbar, denn die konjunkturellen Unsicherheiten wirkten sich auf die Ausblicke der Konzerne aus, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie und sieht die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2019 in Gefahr. Dass die Bundesnetzagentur die von der Post geplante Porto-Erhöhung verschoben habe, komme überraschend und sorge für zusätzliche Ungewissheit. Der Dax-Konzern veröffentlicht am 6. November die Zahlen für das dritte Quartal.

HSBC hebt Axel Springer auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 67 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Axel Springer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 69 auf 67 Euro gesenkt. Der Medienkonzern sei gut positioniert, um seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrückgang in jüngster Vergangenheit biete eine attraktive Einstiegschance. Das beträchtliche Digitalgeschäft ausgeklammert, bekämen Anleger derzeit das Printgeschäft umsonst.

NordLB hebt Airbus auf 'Kaufen' - Ziel 110 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Airbus nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 110 Euro belassen. Während bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern die Finanzkennzahlen überzeugt hätten, habe sich deutlich die Komplexität der Fertigung und der Zulieferketten gezeigt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier blieben immense Herausforderungen bestehen, insbesondere auch mit Blick auf die geplante weitere Produktionssteigerung. Auf dem reduzierten Kursniveau empfehle er nun gleichwohl die Aktien zum Kauf.

Credit Suisse hebt Dialog auf 'Outperform' - Ziel 32,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Dialog Semiconductor nach einer Investorenveranstaltung von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 22,50 auf 32,50 Euro angehoben. Der Kapitalmarkttag habe zuversichtliche Nachrichten hinsichtlich der Funktion des Halbleiterunternehmens als Apple-Zulieferer gebracht, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sowie die kommunizierten, unerwartet hohen Kostensenkungen und die starke Bilanz führten zu einer besseren Einschätzung der Aktie.

SocGen senkt Credit Suisse auf 'Hold' - Ziel 13,50 Franken

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Credit Suisse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,00 auf 13,50 Franken gesenkt. Die Ertragsschwäche sei angesichts des Spartenmixes eindeutig ein steigendes Risiko für die Schweizer Großbank, schrieb Analyst Andrew Lim in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Morgan Stanley hebt ING auf 'Equal-weight' - Ziel auf 13,20 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ING von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 13,20 Euro angehoben. Die Risiken im Zusammenhang mit dem Kapitalaufbau und der Margendruck ließen nach und die Konsensschätzungen für das niederländische Finanzinstitut seien nun realistischer, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

JPMorgan startet Linde nach Praxair-Fusion mit 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die "neue" Linde-Aktie nach der Fusion des Gasekonzerns mit dem US-Wettbewerber Praxair mit "Overweight" aufgenommen. Als Kursziel nannte Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Wert in US-Dollar - mit 185 Dollar. Er hob das Papier zugleich auf seine "Analyst Focus List". Der Rahmen für die neue Gesellschaft sei klar abgesteckt, die Details wie etwa zur möglichen Veräußerung von Unternehmensteilen und den Synergien aber müssten noch ausgearbeitet werden.

Goldman hebt Ziel für Henkel auf 122 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 120 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte ein herausforderndes drittes Quartal hinter sich haben, aber für 2019 bleibe er zuversichtlich, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie passte er an die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt an, womit er die Kurszielerhöhung begründete.

