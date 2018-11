Stuttgart (ots) - Kaum wagt einer was, hagelt es auch schon Spott im Internet. Jens Spahn, selbsternannter Hoffnungsträger der CDU, hat ein neues Imagevideo vorgestellt. Manchmal redet Spahn Markantes, irgendwas mit Zukunft, Familie und Europa. Dabei schneidet die Kamera die obere Hälfte seines Gesichtes ab. Man sieht nur das, was man auch unter Batmans Fledermausmaske sieht, Mund und Kinn. Als sei Jens Spahn bereits dabei, mit allen Superschurken dieser Welt aufzuräumen, als dürfe seine private Identität nicht publik werden, damit der Joker und der Pinguin nicht Rache an Parteifreunden, Spendengebern und Plakatklebern nehmen.



