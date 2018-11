FRANKFURT (Dow Jones)--In einem leicht nach oben tendierenden Gesamtmarkt haben sich die Kurse der beiden Bankaktien Deutsche Bank und Commerzbank nachbörslich am Freitag kaum bewegt. Laut einem Händler von Lang & Schwarz lagen Commerzbank unverändert gegenüber dem Xetra-Schluss, während Deutsche Bank 0,3 Prozent höher umgegangen seien. Am Abend war das Ergebnis des europäischen Bankenstresstests bekannt geworden, in dem die Commerzbank etwas besser abgeschnitten hatte als die Deutsche Bank, wobei aber beide Häuser bessere Ergebnisse erzielten als vor zwei Jahren.

AAP Implantate seien dagegen 5,5 Prozent niedriger gestellt worden, so der Händler. Das Unternehmen hatte für sein drittes Quartal im Rahmen der eigenen Prognosen liegende Umsätze und Ergebnisse gemeldet, senkte aber de Ausblick für Umsatz und operatives Ergebnis deutlich.

=== XDAX* DAX Veränderung 21:30 Uhr 17.35 Uhr 11.558,74 11.518,99 +0,34% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

