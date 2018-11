London (ots/PRNewswire) - Die Villa Passalacqua, eine historische Villa im Dorf Moltrasio am Ufer des Comer Sees in Italien, die zuvor für EUR 100 Millionen aufgeführt war, wurde an einer Auktion der führenden weltweiten Firma Concierge Auctions verkauft.



Concierge Auctions hatte insgesamt 1.677 Anfragen im Marketingzyklus generiert, bis das historische Anwesen, ein nationales Monument Italiens, verkauft wurde. Die Auktion der Villa wurde mit einem Mindestpreis von EUR 20 Millionen eröffnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Charlie Smith, europäischer Berater für Concierge Auctions, kommentierte dies wie folgt: "Unsere intensive Marketingkampagne gipfelte in einem erfolgreichen Verkauf nach einer umkämpften Angebotsabgabe an der Auktion vom 30. Oktober. Wie dies für solch prestigeträchtige und wichtige Anwesen üblich ist, übertraf der endgültige Kaufpreis den Mindestpreis um ein Vielfaches."



Jim Cantwell, der Verkäufer der Villa Passalacqua, meinte dazu: "Ich freue mich, dass wir erfolgreich einen neuen Verwalter für dieses kultige Anwesen gefunden haben. Das Team von Concierge Auctions lieferte zusammen mit den Maklern Alessia Bagni, Como Relocation Services und John Bracco hervorragende Arbeit, wie ich es niemals erwartet hätte. Und vor allem machten sie das Anwesen vielen der wohlhabendsten Käufern der Welt schmackhaft, woraus ein glücklicher neuer Eigentümer hervorgegangen ist."



Die Villa wurde ursprünglich als Vision des Grafen Andrea Luccini-Passalaqua umgesetzt, der die besten Architekten und Designer des späten 17. Jahrhunderts beauftragte, für ihn ein Wahrzeichen zu errichten. Das Haupthaus wurde für den Empfang von Gästen konzipiert und bietet insgesamt 2.462 Quadratmeter an Gesamtfläche; darunter befinden sich Empfangsräume mit Fresken und 14 Schlafzimmer in neun Suiten. Ein Gästehaus auf demselben Gelände ist mit weiteren sechs Schlafzimmern auf 370 Quadratmeter) ausgestattet. Innen ist das Anwesen mit antiken Möbeln, venezianischen Kronleuchtern und exquisiten geschnitzten Decken ausgestattet, während Küchen und Badezimmer über ein modernes Finish verfügen. Im Außenbereich befinden sich eine Badeterrasse, die von Zitronen- und Olivenbäumen umgeben ist, sowie ein 200 Jahre altes Gewächshaus, 11 funktionierende Springbrunnen und ein privates Dock.



Der Komponist Vincenzo Bellini lebte von 1829-1833 in der Villa und komponierte während dieser Zeit die Opern Norma und Sonnambula. In den vergangenen Jahrzehnten wurden in der Villa einige der glamourösesten Soireen Europas abgehalten, mit bemerkenswerten Gästen wie Winston Churchill.



Concierge Auctions organisiert am 15. November die Auktion von Playa Vista Isle, einem über 5.400 Quadratmeter großen Anwesen auf ca. 2 Hektar an einem der höchsten Punkte an der "Millionaires Mile" in Florida. Als eines der teuersten Immobilienangebote im gesamten Land in der Höhe von USD 159 Millionen wird das einzigartige Anwesen in Zusammenarbeit mit ONE Sotheby's International Realty ohne Mindestpreis verkauft. Es wird erwartet, dass das Anwesen zum höchsten Kaufpreis aller Zeiten im Rahmen einer Auktion verkauft wird.



