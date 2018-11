View, der Marktführer im Bereich dynamisches Glas, gab heute eine Investition in Höhe von 1,1 Milliarden USD vom SoftBank Vision Fund bekannt. Die Nachfrage nach den intelligenten Fenstern von View steigt rasch, da immer mehr Unternehmen die Vorteile erkennen, die sich durch eine Modernisierung ihrer Arbeitsumgebungen zur Verbesserung von Gesundheit und Produktivität ihrer Mitarbeiter bieten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese deutliche Bestätigung unserer Vision von SoftBank bekommen haben", sagte Dr. Rao Mulpuri, CEO von View, Inc. "Diese Investition ermöglicht es uns, unser Unternehmen der rasch steigenden Nachfrage entsprechend zu skalieren und unsere Mission auszuweiten: die Schaffung angenehmer menschlicher Umgebungen, die intelligenter, vernetzter und individueller sind als je zuvor."

Mit View wird erstmals die gesamte Außenschicht von Gebäuden intelligent. Dies verbessert die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Man behält freie Sicht, die optimale Menge an natürlichem Licht kommt automatisch herein, und Hitze und blendendes Licht werden deutlich verringert. Der Energieverbrauch eines Gebäudes verringert sich ebenfalls um bis zu 20 Prozent.

"Wir glauben, dass View eine komplette neue Marktkategorie geschaffen hat, mit der Gebäude gesünder und intelligenter werden", sagte Tom Cheung, Partner bei SoftBank Investment Advisers. "Das Unternehmen findet neue Wege zur Schaffung von Gebäudeflächen, indem es dem Wohlbefinden der Bewohner oberste Priorität einräumt. Wir sind sehr beeindruckt von der Sorgfalt, mit der Rao und das Team View aufgebaut haben, und freuen uns sehr über die Partnerschaft."

View Dynamic Glass ist auf 35 Millionen Quadratfuß Gebäudefläche installiert und in schnellem Wachstum begriffen. Es gibt überzeugende Beweise dafür, dass View zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bewohner beiträgt. Der Harvard Business Review hat eine Studie veröffentlicht, in der Tageslicht als Pluspunkt Nr. 1 fürs Büro ermittelt wurde. In einer anderen aktuellen Studie zeigten sich signifikante Gesundheitsvorteile im Zusammenhang mit Dynamic Glass von View im Vergleich zu normalen Fenstern einschließlich 50 weniger Augenbelastung, Kopfschmerzen und Schläfrigkeit. All das trägt zur Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter bei.

Diese Investition wird zur Ausweitung von Produktion und Einsatzmöglichkeiten beitragen und die Produktinnovationen beschleunigen. Sie unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts geltender behördlicher Genehmigungen.

Über View

View stellt View Dynamic Glass, eine neue Generation dynamischer Glasfenster, her. Sie lassen Tageslicht herein, ermöglichen eine natürliche Sicht und verbessern das seelische und körperliche Wohlbefinden durch eine signifikante Reduzierung von Kopfschmerzen, Augenbelastung und Schläfrigkeit. Außerdem werden mit den Fenstern von View blendendes Licht und Hitze verringert. Damit kann die Energieeffizienz von Gebäuden um bis zu 20 Prozent verbessert werden. Die Fenster von View sind digital und vernetzt und können von überall aus kontrolliert werden, auch vom Smartphone aus man braucht keine Jalousien oder Rollos.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.viewglass.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181102005614/de/

Contacts:

View

Cameron Craig, +1 408-514-6494

cameron.craig@viewglass.com

oder

Aircover PR

Mike Moeller, +1 408-439-4169

mike.moeller@aircoverpr.com