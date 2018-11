Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ: AXNX) ("Axionics"), ein Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf der Konzipierung, Entwicklung und Vermarktung innovativer und minimal invasiver Lösungen für sakrale Neuromodulation ("SNM") für die Behandlung von Blasenhyperaktivität (overactive bladder, "OAB"), Stuhlinkontinenz (fecal incontinence, "FI") und Harnverhaltung (urinary retention, "UR"), gab heute den Abschluss seiner Börseneinführung mit 8.000.000 Stammaktien zu einem Erstemissionspreis von 15,00 USD pro Aktie bekannt, womit 120 Millionen USD Bruttoerlös aus der Emission vor Emissionsabschlägen und Provisionen sowie geschätzten Angebotskosten beschafft wurden. Darüber hinaus hat Axonics den Unterzeichnern eine 30-Tage-Option zugeteilt, weitere 1.200.000 Stammaktien zum Erstemissionspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben. Sämtliche Stammaktien wurden von Axonics selbst angeboten.

Die Stammaktien von Axonics werden auf dem Nasdaq Global Select Market seit dem 31. Oktober 2018 unter dem Tickersymbol "AXNX" gehandelt.

BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley fungierten gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot. Wells Fargo Securities fungierte als Lead Manager und SunTrust Robinson Humphrey als Co-Manager für das Angebot.

Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde am 30. Oktober 2018 eine Registrierungserklärung auf Formular S-1, einschließlich eines Emissionsprospekts bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission, eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Der Börsengang erfolgte ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts. Eine Kopie des Emissionsprospekts kann angefordert werden bei BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@baml.com; oder Morgan Stanley Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Diese Pressemitteilung soll kein Verkaufsangebot und kein Ansuchen für ein Kaufangebot darstellen und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Über Axonics Modulation Technologies, Inc.

Axonics hat ein innovatives, wiederaufladbares, implantierbares SNM-System für die Behandlung von Patienten mit OAB, FI und UR entwickelt. Das proprietäre r-SNM-System von Axionics ist um 60 kleiner als die bestehende Technologie und hält etwa 15 Jahre. Axonics verfügt derzeit über Marktzulassungen in Europa, Kanada und Australien für OAB, FI und UR.

