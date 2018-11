Halle (ots) - Das Universitätsklinikum Magdeburg erwartet zur eigenen Weiterentwicklung eine Rekordsumme vom Land. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe). Nach MZ-Informationen beziffert der Klinikums-Vorstand den Investitionsbedarf für die nächsten zehn bis 15 Jahre auf 800 Millionen Euro. Das sei nötig, um Magdeburg wettbewerbsfähig zu halten, heißt es.



Erst im Sommer hatte der Landtag der Uniklinik Geld für ein neues Herzzentrum bewilligt. Statt der ursprünglich geplanten 45 Millionen Euro beläuft sich der Neubau jetzt auf 123 Millionen Euro.



Finanzpolitiker des schwarz-rot-grünen Regierungsbündnisses bestätigen, dass eine Forderung über 800 Millionen Euro auf dem Tisch liegt. "Das ist nichts, was kurzfristig zu lösen ist. Wir müssen sehen, dass wir das Stückchen für Stückchen abarbeiten", sagte der grüne Haushaltsexperte Olaf Meister. 800 Millionen Euro sei jedenfalls eine "erschreckende Zahl".



