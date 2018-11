Düsseldorf (ots) - Die Regierungsparteien im NRW-Landtag treiben die Gründung einer Europa-Universität auf der deutsch-niederländischen Grenze zwischen Venlo und Nettetal voran. "CDU und FDP haben der NRW-Landesregierung vorgeschlagen, sich gemeinsam mit den Niederlanden um die Gründung einer Europauniversität auf der Staatsgrenze zwischen Venlo und Nettetal zu bewerben", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Die EU-Kommission will im kommenden Jahr den Aufbau sechs solcher Universitäten mit 30 Millionen Euro fördern. Nach Informationen der Redaktion soll das Projekt auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung der NRW-Landesregierung und der niederländischen Regierung am 19. November besprochen werden.



