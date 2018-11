Kalenderwoche 44 am KMU-Anleihen-Markt (29.10. - 02.11.2018): die publity AG hat in dieser Woche eine Anpassung des Wandlungspreises für ihre Wandelanleihe 2015/20 (WKN: A169GM) vorgenommen. Der Preis wurde gemäß der Anleihebedingungen von 41,5814 Euro auf 40,3095 Euro angepasst. Aus dem angepassten Wandlungspreis errechnet sich ein neues Wandlungsverhältnis von 1:24,8080. Die Bremer Energiekontor AG gab in dieser Woche die vorzeitige Rückzahlung zweier Anleihen bekannt. Die beiden über Tochtergesellschaften begebenen StufenzinsAnleihe I (Rest-Volumen von ca. 4 Mio. Euro) und StufenzinsAnleihe VI (Volumen von 6,135 Mio. Euro) sollen demnach vorzeitig mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 zurückgezahlt werden.

Nach dem der Kurs der IPSAK-Anleihe in der Vorwoche etwas abrutschte, meldete sich in dieser Woche IPSAK-Geschäftsführer Lars Bergmann zu Wort und bekräftigte, dass die Rückzahlung der Anleihe im Dezember 2019 wie geplant erfolgen werde. "Aufgrund der stabilen Einnahmebasis aus der Vermietung sowie der unbelasteten Vermögensgegenstände, z. B. aus der schuldenfreien Tochterunternehmung IPSAK Energie, ist die IPSAK in der Lage, eine Refinanzierung zu realisieren", so Bergmann. Ob eine weitere IPSAK-Anleihe folgen soll, will das Unternehmen voraussichtlich im ersten Quartal 2019 entscheiden. Bei der IPSAK-Anleihe handelt es sich um die Anleihe 2012/19 der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbh (WKN A1RFBP) mit einem Volumen von 30 Millionen Euro. Der Zinskupon liegt bei 6,75 Prozent p.a.

Die Zeichnungsphase für die neue sechsjährige Unternehmensanleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) startet am Montag, den 05. November 2018. Der angebotene Minibond 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) hat ein Volumen von bis zu 12,5 Millionen Euro und wird mit 6,5% p.a. verzinst. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Es ist bereits ...

