Die Aktie von Morphosys hat Ende vergangenen Woche eine ordentliche Rallye hingelegt. Morphosys kündigte aus einer wichtigen aktuellen Studie zum Hoffnungsträger MOR208 mit 81 schwerkranken Blutkrebspatienten noch bessere Zwischenergebnisse an als bisher bekannt. Läuft alles nach Plan, wird Morphosys 2019 den Zulassungsantrag in den USA stellen, im Jahr darauf könnte dann bereits die Zulassung erfolgen. Es wäre das erste eigene Medikament des MDax -Unternehmens auf dem Markt. Ausführliche Daten will das Unternehmen auf der bevorstehenden ASH-Konferenz präsentieren, die vom 1. bis 4. Dezember in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien stattfindet.

