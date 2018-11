Der Brexit kommt in der Variante, die keiner wollte

Wirklich begeistert ist vom Brexit inzwischen niemand mehr. Trotzdem kommt er. Man kann nur beten, dass es kein No-Deal Brexit wird.

Würde heute noch einmal über den Brexit abgestimmt, sähe das Ergebnis wahrscheinlich anders aus. Umfragen zeigen, dass 6?% mehr Stimmberechtigte für den Verbleib in der EU sind. Das Wahlergebnis wäre damit relativ klar. Es war aber eigentlich auch vor dem Referendum klar. Am Ende kam es aber zur Überraschung. Obwohl Umfragen den Befürwortern einen Sieg zutrauten, wurde dagegen gestimmt.

So mancher fordert nun eine neue Abstimmung. Persönlich halte ich das für unsinnig. So kurz vor dem eigentlichen Austritt kochen die Emotionen hoch und das Wahlergebnis wäre mehr ein emotionales als ein vernünftiges. Aus Angst, dass mit dem Austritt doch nicht alles besser wird, könnte gegen den Austritt gestimmt werden. Es wäre also nicht wirklich fair, die Bevölkerung unter diesen Umständen abstimmen zu lassen.

Andererseits ist auch das Demokratie. Nicht immer kommt das dabei heraus, was am Ende vielleicht doch besser gewesen wäre. Eigentlich bräuchten wir mehr davon. Nur dann, wenn Wähler merken, dass ihre Entscheidung reale Folgen hat, wird auch vor der Wahl überlegt, wo man sein Kreuz macht.

