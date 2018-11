F: Welche Aktien entwickeln sich wahrscheinlich am schlechtesten, wenn der Markt einen großen Einbruch erleidet? Um das vorab klarzustellen: Niemand kann wissen, wie sich eine Aktie bei einem hypothetischen Börsencrash entwickeln würde - es gibt einfach zu viele unternehmensspezifische Variablen. Darüber hinaus werden viele Marktcrashs von einer bestimmten Branche ausgelöst. So ging der Crash von 2008 vom Finanzsektor und das Platzen der Dot-Com-Blase von 2000 vom Technologiesektor aus. In diesen Fällen waren vor allem Finanz- und Technologiewerte schwer betroffen. Dem zufolge gibt es einige allgemeine Regeln. Wenn der Markt zusammenbricht, neigen defensive Aktien dazu, sich am besten zu halten. Das ...

