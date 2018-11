Bei Gesteinsstichproben, die in den Zielgebieten 'Kirus' und 'Tsenken' im Prospektionsgebiet 'Jempe' innerhalb des unternehmenseigenen 'Lost Cities - Cutucu'-Projekt in Ecuador entnommen wurden, stieß der kanadische Explorer Aurania Resources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) erneut auf abnormal hohe Kupfer- und Silbergehalte. Während die Kupfergehalte bis auf über 7 % stiegen, glänzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...