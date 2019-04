IRW-PRESS: Aurania Resources: Auranias Kirus Kupfer-Silber-Ziel verdoppelt die Fläche

Toronto, Ontario, 9. April 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298881) berichtet, dass hochwertiges Kupfer und Silber über eine Fläche von 6 Kilometern ("km") x 3 km im Zielgebiet Kirus im Projekt Lost Cities - Cutucu ("Projekt") im Südosten Ecuadors gefunden wurde. Proben aus Felsbrocken in Bächen enthalten bis zu 12% Kupfer mit 166 Gramm pro Tonne ("g/t") Silber. Die Nachuntersuchung dieser Ströme hat zur Entdeckung von Aufschlüssen mit Gehalten von bis zu 5% Kupfer mit 70g/t Silber geführt.

Auranias Präsident Dr. Richard Spencer kommentierte: "Kirus ist bemerkenswert ähnlich dem Tsenken-Ziel, das letzte Woche berichtet wurde (siehe Pressemitteilung vom 2. April 2019). Die 6 km voneinander entfernten Ziele sind mit hochmagnetischen Merkmalen verbunden, die sich aus der geophysikalischen Untersuchung ergeben, die wir über das Cutucu - Lost Cities Project durchgeführt haben. Beide Ziele haben hochwertiges Kupfer und Silber in Sedimentgesteinen über und neben ihrem jeweiligen magnetischen Merkmal. Die Bedeutung dieser sedimentgetragenen Targets liegt darin, dass sie plattenartig sind und relativ einfach zu bohren wären. Die magnetischen Merkmale werden als Porphyrkörper interpretiert, die tiefere Ziele darstellen, die später in unserem Explorationsprogramm durch Bohrungen getestet werden sollen.

"Das sechste Bohrloch ist auf Crunchy Hill im Gange. Es wurden noch keine Assays vom Labor erhalten. Wir beabsichtigen, die Ergebnisse zu veröffentlichen, sobald wir Assays aus einer Gruppe von Bohrlöchern haben, die es uns ermöglichen, den Kontext einer jeden geschnittenen Mineralisierung zu verstehen. "

Kupfer-Silber-Mineralisierung auf Kirus

Bei der Erkundung wurden Felsbrocken in Bächen identifiziert, die bis zu 11,9% Kupfer mit 166g/t Silber enthalten. Folgeuntersuchungen haben zur Entdeckung einer Mineralisierung von bis zu 5,1% Kupfer und 70g/t Silber in sporadischen Aufschlüssen in dichtem Dschungel über einen 2 km langen Trend unmittelbar nordwestlich des magnetischen Merkmals Kirus geführt, das sich in den geophysikalischen Daten des Unternehmens zeigt (Abbildung 1). Die Kupfer- und Silbermineralisierung befindet sich in Sandstein und Schiefer und ist besonders dort konzentriert, wo diese Gesteine Kohlenstoffschichten in Form von versteinerten Pflanzenfragmenten enthalten. Zu den beobachteten Kupfermineralien gehören Malachit, Chrysokoll, Tenorit und Chalkosin.

Proben von Felsbrocken in Bächen 3 km östlich des Hauptziels Kirus ergaben Gehalte von 5,6% Kupfer und 146 g/t Silber. Die Quelle dieser Felsbrocken ist noch nicht gefunden, und die Erkundungsteams werden in dieses Gebiet zurückkehren, um die Quelle dieser Mineralisierung zu finden.

Das magnetische Merkmal bei Kirus hat einen Durchmesser von etwa 4 km (Abbildung 1) und ist ähnlich groß wie bei Tsenken. Unsere aktuelle Überlegung, die in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 10. Januar 2019 und 2. April 2019 dargelegt wurde, ist, dass sich diese magnetischen Merkmale auf Gruppen von Porphyrkörpern beziehen.

Abbildung 1: Kirus-Ziel

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46421/09042019_A urania_DE_Kirus Update 2019-04-09 DE.001.jpeg

Probenanalyse & Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle ("QAQC")

Einige der Proben wurden für die Analyse im Labor von ALS Global ("ALS") in Quito, Ecuador, und andere bei MS Analytical in Cuenca, Ecuador, vorbereitet. Die Gesteinsproben wurden auf 10 mesh gebrochen (das zerkleinerte Material durchläuft ein Netz mit Öffnungen von 2 Millimetern ("mm")), aus dem eine 1-Kilogramm-Teilprobe entnommen wurde. Die Teilprobe wurde auf eine Korngröße von 0,075 mm zerkleinert und ein 200-Gramm-Split ("g") zur Analyse bereitgestellt.

Das Personal von Aurania legte in Abständen von ca. 20 Proben in allen Probenchargen eine zertifizierte Standardzellstoffprobe im Wechsel mit einem Feldrohling ein.

Das Vorbereitungslabor der ALS in Quito schickte die vorbereiteten Proben an ihre analytische Einrichtung in Lima, Peru, während die von MS Analytical vorbereiteten Proben zur Analyse an ihre Assayeinrichtung in Vancouver geschickt wurden. Etwa 0,25 g Gesteinszellstoff wurden mittels ICP-MS auf 48 Elemente aufgearbeitet und analysiert. Eine Wiederholungsanalyse wurde an allen Proben mit einem Gehalt von mehr als 1% Kupfer und/oder 100g/t Silber durchgeführt. Die Wiederholungsanalyse wurde an einer 0,4 g Probe Zellstoff durchgeführt, die in vier Säuren aufgeschlossen wurde, und die resultierende Flüssigkeit wurde verdünnt und von ICP-MS analysiert.

ALS und MS Analytical berichteten, dass die Analysen ihre internen QAQC-Tests bestanden hatten. Darüber hinaus zeigte die Analyse von Kontrollproben durch Aurania, dass sie die internen QAQC-Standards bestanden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und ist eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ , Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com -

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder sein Management eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Erschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem: fehlende Identifizierung von Mineralressourcen, fehlende Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nicht-Erteilung erforderlicher behördlicher, behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -entwicklungsindustrie abweichen, sowie die in den öffentlichen Dokumenten Auraniens auf SEDAR dargelegten Risiken. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46421

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46421&tr=1

ISIN BMG069741020

