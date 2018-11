Die Energiewende und eine saubere, nachhaltige Mobilität der Zukunft - beide Sektoren lassen sich mit einem Gas koppeln: Wasserstoff. Schon der Autor Jules Verne beschrieb in seinem Werk "Die geheimnisvolle Insel" aus dem Jahr 1874 die Daseinsberechtigung des Energieträgers. "Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern", so Verne. Knapp 150 Jahre später gewinnt der Wasserstoff stärker denn je an Bedeutung.

