Berlin (ots) - Die Supermarktkette Kaufland will dem Konsumgüterhersteller Unilever im Streit um Handelskonditionen nicht entgegenkommen. "Die aktuellen Preiserhöhungen sind signifikant, sie betragen bei einzelnen Artikeln bis zu 27 Prozent", sagte ein Sprecher von Kaufland dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Für das kommende Jahr habe Unilever "weitere wesentliche Erhöhungen angekündigt". Diese seien keineswegs nur mit den aktuellen Kosten- oder Rohstoffentwicklungen zu begründen. "Vielmehr nehmen wir an, dass Unilever aufgrund seiner aktuellen Situation am Aktienmarkt seine Rendite überproportional erhöhen will", wirft Kaufland dem niederländisch-britischem Konzern vor.



Das Unternehmen der Schwarz-Gruppe, zu der auch die Discounter-Kette Lidl gehört, erwarte von Unilever, dass "diese ungerechtfertigten Preiserhöhungen auf ein durch Rohwarenentwicklung begründetes Niveau" zurückgeführt werde. "Darin sehen wir die einzige Chance für eine Einigung", erklärte der Kaufland-Sprecher. Für konstruktive Gespräch sei man weiterhin offen. Kaufland hatte im September 2018 fast 500 Artikel von Unilever ausgelistet, weil sich beide Unternehmen nicht auf neue Preise einigen konnte.



