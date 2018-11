Die verschiedenen CDU-Vereinigungen wollen die aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel noch vor dem Parteitag Anfang Dezember zu einer gesonderten Vorstellungsrunde einladen. Das vereinbarten die Vorsitzenden der Gruppierungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Berlin bei einem Treffen vor Beginn einer zweitägigen Klausur des CDU-Vorstands. Bei der Klausur soll der Parteitag in Hamburg vorbereitet werden.

Bei den Vorstellungsrunden der aussichtsreichen Kandidaten - Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz - wollen die Vorsitzenden der Parteivereinigungen demnach erfahren, "wie sie die Vereinigungen politisch, strukturell und organisatorisch einbinden und stärken wollen, um die Zukunft der Volkspartei CDU zu sichern". Das geht aus einer der dpa vorliegenden gemeinsamen Erklärung hervor.

Die Partei hat sieben Vereinigungen. Sie wollen die besonderen Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der Politik der CDU wahren. Das sind: die junge Generation, Frauen, Arbeitnehmer, Kommunalpolitik, Mittelstand, Wirtschaft, Vertriebene und Flüchtlinge sowie die ältere Generation./bk/rm/DP/edh

