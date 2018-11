NanoFocus AG erhält erneut einen Großauftrag vom Weltmarktführer für Kugelprüfmaschinen im Bereich der Ballistik DGAP-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge NanoFocus AG erhält erneut einen Großauftrag vom Weltmarktführer für Kugelprüfmaschinen im Bereich der Ballistik 05.11.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ NanoFocus AG erhält erneut einen Großauftrag vom Weltmarktführer für Kugelprüfmaschinen im Bereich der Ballistik Oberhausen, den 05.11.2018 - Die Ultra Electronics Forensic Technology Inc. setzt bei der Ausrüstung ihrer Analysesysteme zur Verbrechensaufklärung weiterhin auf die Technologie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667). Das US-Unternehmen ist Weltmarktführer für Kugelprüfmaschinen im Bereich der Ballistik, langjähriger Partner von NanoFocus und hat weitere 15 Sensoren bestellt. Diese werden noch im laufenden Jahr ausgeliefert und umsatzwirksam. Damit verläuft die Entwicklung von NanoFocus im OEM-Bereich im Jahr 2018 weiterhin plangemäß und stabil. Der OEM-Bereich stellt seit Jahren eine der tragenden Umsatzsäulen von NanoFocus dar. Tatwerkzeuge hinterlassen vielfach Spuren, deren kriminalistische Verwertbarkeit mit einem Fingerabdruck vergleichbar ist. Oft lassen sich solche Spuren exakt einem Tatwerkzeug zuordnen. Die Größenordnung der Spuren reicht bis in den Nanometerbereich. Der Einsatz der NanoFocus-3D-Technologie gestattet es, die feinen Mikrostrukturen mit exakten Messdaten ermitteln und in Datenbanken abzuspeichern. Renommierte Polizeibehörden wie FBI und Scotland Yard setzen daher für Vergleichsuntersuchungen an Tatwerkzeugen erfolgreich NanoFocus-Technologie ein. Auch im Bereich der Echtheitsprüfung von Kunstgegenständen ist die NanoFocus-Technologie bereits weltweit im Einsatz. Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de 05.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoFocus AG Max-Planck-Ring 48 46049 Oberhausen Deutschland Telefon: 0208 62000 55 Fax: 0208 62000 99 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de ISIN: DE0005400667 WKN: 540066 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 740939 05.11.2018 ISIN DE0005400667 AXC0043 2018-11-05/08:30