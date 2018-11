Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 29 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gegenwind durch die Treibstoffkosten werde größer, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Weniger Einmaleffekte und höhere Ticketpreise auf Lang- und Businessstrecken dürften dies im kommenden Jahr aber zum Teil aufwiegen. Langfristig schätze er an der Fluggesellschaft das Kostenbewusstsein, die gute strategische Position und das verbleibende Selbsthilfepotenzial./tih/jha/ Datum der Analyse: 05.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-05/08:28

ISIN: DE0008232125