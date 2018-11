Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen von 90 auf 65 Euro gesenkt und die Aktie der Kupferhütte von der "Sector Most Preferred List" gestrichen. Die Einstufung beließ Analyst Rochus Brauneiser in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Buy". Die verfehlten Erwartungen an das vierte Geschäftsquartal seien ein weiterer Rückschlag für die Kapitalmarktstory. Brauneiser kürzte seine Prognosen für den Vorsteuergewinn der nächsten Jahre und sprach vom Ende der Träume. Es werde dauern, bis Investoren wieder Vertrauen in Aurubis gewännen. Aber: Die Fundamentaldaten der Branche seien gut./ajx/ag Datum der Analyse: 05.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

