Bertrandt AG: Aufsichtsrat beschließt personelle Veränderungen im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Bertrandt AG / Schlagwort(e): Personalie Bertrandt AG: Aufsichtsrat beschließt personelle Veränderungen im Vorstand 05.11.2018 / 14:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat beschließt personelle Veränderungen im Vorstand Das Mandat von Dr. Klaus Bleyer als Vorsitzender des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. Februar 2019. Der Aufsichtsrat will die Weichen für eine geeignete Nachfolge stellen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt daher, vorbehaltlich hinreichender Unterstützung nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 AktG durch Aktionäre, der Hauptversammlung die Wahl von Dietmar Bichler in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Klaus Bleyer, wird die Wahl von Dietmar Bichler als seinen Nachfolger im Vorsitz des Aufsichtsrates im Anschluss an die Hauptversammlung 2019 empfehlen. Dietmar Bichler wird daher sein Amt als Vorsitzender des Vorstands der Bertrandt Aktiengesellschaft mit Wirkung zum Schluss der Hauptversammlung am 20. Februar 2019 niederlegen. Der Aufsichtsrat der Bertrandt Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung infolgedessen beschlossen, der Niederlegung durch Dietmar Bichler zuzustimmen und die übrigen Mitglieder des Vorstands, Michael Lücke, Markus Ruf und Hans-Gerd Claus, für eine neue Amtszeit von fünf Jahren zu berufen, um für eine langfristige Nachfolge zu sorgen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt über seine Wahlvorschläge an die Hauptversammlung 2019 im Rahmen der Tagesordnung der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 10. Dezember 2018 zu beschließen. Kontakt: Dr. rer. pol. Markus B. Götzl Leiter Unternehmensentwicklung, Marketing, Unternehmenskommunikation und Investor Relations Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Tel.: +49 (0)7034 656 42 01 [IMAGE] Fax: +49 (0)7034/656 44 88 E-Mail: markus.goetzl@de.bertrandt.com 05.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Deutschland Telefon: +49 (0)7034/656-4201 Fax: +49 (0)7034/656-4488 E-Mail: markus.goetzl@de.bertrandt.com Internet: www.bertrandt.com ISIN: DE0005232805 WKN: 523280 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 741219 05.11.2018 CET/CEST ISIN DE0005232805 AXC0170 2018-11-05/14:47