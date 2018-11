Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem jüngsten europäischen Stresstest auf "Halten" mit einem fairen Wert von 9,80 Euro belassen. Wie 2016 habe das Frankfurter Bankhaus auch in diesem Jahr schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ergebnis bestätige das Problem der geringen Profitabilität auch in wirtschaftlich guten Zeiten. Dies sei im Aktienkurs aber auch schon eingearbeitet./tih/zb Datum der Analyse: 05.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-11-05/16:08

ISIN: DE0005140008