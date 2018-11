Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ruhigen Handel schloss der DAX am Montag knapp im Minus. Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen am Dienstag hielten sich die Anleger erst einmal zurück. Es ist zu erwarten, dass erst zur Wochenmitte, nach dem Ergebnis der Wahl, etwas mehr Handelsvolumen an die Börsen zurückkehrt. Für Donnerstag steht mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank ein weiterer wichtiger Termin auf der Agenda. Mit einer weiteren Zinsanhebung wird allerdings erst für den Dezember gerechnet.

Während der DAX mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 11.495 Punkten schloss, ging es für MDAX, TecDAX sowie SDAX deutlicher nach unten.

Nachrichten aus der zweiten Reihe

Die Berichtssaison lieferte zu Wochenbeginn keine einheitlichen Vorgaben. Siemens Healthineers hat seine Ziele für 2017/18 nach starkem Wachstum im Geschäft mit Computertomografen und Ultraschallgeräten erreicht und die Messlatte für das neue Geschäftsjahr höher gelegt. Die Analysten von Berenberg bescheinigen Healthineers gute, leicht über ihren Erwartungen liegende Ergebnisse, wobei sich das China-Geschäft als ein Treiber erwiesen habe. Die Aktie schloss 2,9 Prozent im Plus.

Schon seit langem wird dem Pumpenhersteller Busch größeres Interesse an Pfeiffer Vacuum nachgesagt, nun hält er mehr als die Hälfte der Aktien seines Wettbewerbers. "Pfeiffer alleine ist ein gut aufgestelltes Unternehmen, die Kooperation mit dem Großaktionär Busch verbessert die Position allerdings nochmals", sagt ein Händler. Busch hat das jüngst niedrige Kursniveau genutzt und seine Beteiligung ausgebaut. Für die Pfeiffer-Aktie ging es um 7,1 Prozent nach oben.

Mit dem Siegeszug von Borussia Dortmund in der Bundesliga setzte sich auch die Hausse am Aktienmarkt fort, die Aktie (plus 1,4 Prozent) handelte kurzfristig zweistellig. Grenke gaben dagegen um 9,0 Prozent nach. Im Handel wurde auf einen Bloomberg-Bericht verwiesen, nach dem Vorstandsmitglied Sebastian Hirsch gegenüber der Nachrichtenagentur gesagt haben soll, dass Wachstumsraten im Kerngeschäft von 20 Prozent auf Dauer nicht zu erzielen sei, was für Enttäuschung sorgte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 64,5 (Freitag: 130,6 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,65 (Freitag: 5,26) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner, 19 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.494,96 -0,21% -11,01% DAX-Future 11.483,50 -0,39% -12,56% XDAX 11.490,96 -0,58% -10,66% MDAX 24.250,56 -0,91% -7,44% TecDAX 2.647,76 -0,77% +4,69% SDAX 11.153,21 -1,48% -6,17% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,78 24 ===

