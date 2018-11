FRANKFURT (Dow Jones)--Das Immobilienunternehmen Alstria Office REIT-AG hat Umsatz und operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Wegen eines Sondergewinns im Vorjahreszeitraum ging das Ergebnis unter dem Strich jedoch zurück, wie die Hamburger mitteilten.

Der Umsatz legte in den neun Monaten im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 0,8 Prozent auf 144,9 Millionen Euro zu. Die Funds from Operations (FFO) - die in der Immobilienbranche übliche Kenngröße für die operative Entwicklung - stieg um 3,1 Prozent auf 88,6 Millionen Euro. Das Konzernergebnis fiel dagegen auf 94,5 von 111,7 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Alstria einen einmaligen Veräußerungsgewinn von 23,3 Millionen Euro im Zuge des Verkaufs der "Kaisergalerie" (Hamburg) erzielt.

Im bisherigen Jahresverlauf erwarb Alstria fünf Bürogebäude in den Kernmärkten Frankfurt, Berlin, Stuttgart und Hamburg mit einer Gesamtmietfläche von 51.700 qm für insgesamt 133,2 Millionen Euro. Gleichzeitig hat das Unternehmen das Immobilienportfolio weiter gestrafft und fünf Immobilien in den Nicht-Kernstandorten Bremen, Neuss, Dresden und Wuppertal für insgesamt 74,2 Millionen Euro verkauft. Der Wert des gesamten Immobilienportfolios belief sich zum 30. September 2018 auf 3,5 Milliarden Euro und wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 einer Neubewertung unterzogen.

Auf Basis der Ergebnisse der ersten neun Monate bestätigte Alstria die Prognose für das Geschäftsjahr 2018. Es wird ein Umsatz von 190 Millionen und ein FFO von 113 Millionen Euro erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2018 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.