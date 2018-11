DZ Bank senkt fairen Wert für BASF auf 80 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 96 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das extrem hohe operative Ergebnis im Chemiesegment dürfte sich im vierten Quartal und im kommenden Jahr normalisieren, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau sieht Spengler die Aktien durch die attraktive Dividendenrendite als gut abgesichert an.

Goldman senkt Ziel für Fresenius SE auf 61 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius SE von 63 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Veronika Dubajova reduzierte nach den jüngsten Quartalszahlen des Medizinkonzerns nun ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2022 um durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr, wie sie in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb.

Goldman hebt Ziel für FMC auf 89 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 88 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Veronika Dubajova hob nach den jüngsten Quartalszahlen des Dialyseanbieters nun ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie im Jahr 2022 etwas an, wie sie in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb.

JPMorgan senkt Siemens-Healthineers-Ziel auf 34,90 Euro - Neutral

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach einer eingehenderen Prüfung der Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 38,90 auf 34,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe ein insgesamt solides Zahlenwerk auf bereinigter Basis vorgelegt, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Montag. Für die Geschäftsjahre 2018/19 und 2019/20 habe er jedoch seine Gewinnprognosen (bereinigtes Ebitda) reduziert.

Goldman senkt Intesa Sanpaolo auf 'Sell' - Ziel 1,95 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Intesa Sanpaolo von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 2,70 auf 1,95 Euro gesenkt. Die Gewinnschätzungen für italienische Banken müssten weiter sinken angesichts eines gesunkenen Kreditwachstums und höherer Finanzierungskosten, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung von Intesa sei inzwischen anfällig. Der Experte sieht im Sektor bessere Möglichkeiten.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Dialog auf 33 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chiphersteller sei zurück im Geschäft, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte die Einblicke, die der jüngste Kapitalmarkttag gegeben habe, und sieht seinen Optimismus bestätigt. Die zukünftigen Gewinne seien nun gut absehbar, was eine bahnbrechende Veränderung sei.

Berenberg senkt Ziel für SLM Solutions von 31 auf 15 Euro- 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat ihre Schätzungen für SLM Solutions nach der vierten Gewinnwarnung in zwölf Monaten drastisch gesenkt und das Kursziel von 31 auf 15 Euro mehr als halbiert. Die Einstufung ließ Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Hold". Er rät, für ein Neuengagement eine Nachfragebelebung auf breiter Front abzuwarten, und bleibt bis dahin bei den Papieren des 3D-Drucker-Herstellers an der Seitenlinie.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Aurubis auf 65 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen von 90 auf 65 Euro gesenkt und die Aktie der Kupferhütte von der "Sector Most Preferred List" gestrichen. Die Einstufung beließ Analyst Rochus Brauneiser in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Buy". Die verfehlten Erwartungen an das vierte Geschäftsquartal seien ein weiterer Rückschlag für die Kapitalmarktstory. Brauneiser kürzte seine Prognosen für den Vorsteuergewinn der nächsten Jahre und sprach vom Ende der Träume. Es werde dauern, bis Investoren wieder Vertrauen in Aurubis gewännen. Aber: Die Fundamentaldaten der Branche seien gut.

Kepler Cheuvreux hebt ING auf 'Buy' - Ziel hoch auf 12,90 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ING von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,70 auf 12,90 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund eines selektiveren Kreditwachstums dürfte es dem Finanzkonzern leichter fallen, die Kostenziele zu übertreffen, schrieb Analyst Benoit Petrarque in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei attraktiv bewertet.

JPMorgan senkt Ziel für Rocket Internet auf 28 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rocket Internet von 29,60 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie der Start-Up-Finanzierer resultiere aus den jüngsten Marktbewegungen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Vorerst hielten sich Kurstreiber in Grenzen, weshalb er an der Seitenlinie bleibe.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/zb

AXC0266 2018-11-05/21:35