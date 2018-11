All-Star-Besetzung mit Analysten, Kunden und Partnern untersucht, wie Datenvirtualisierung den Weg zu Cloud, Self-Service BI und Datenseen begünstigt

Denodo, der Marktführer im Bereich Virtualisierung, kündigt seine dritte jährliche Nutzerkonferenz, das Denodo DataFest, an. Es findet am 21. November in London statt. Heutzutage integrieren Unternehmen rasch Cloud-, Self-Service BI- und Big Data-Technologien, um mehr Beweglichkeit und Skalierbarkeit zu erlangen und gleichzeitig ihre Analysemöglichkeiten zu verbessern. Die Erreichung dieser Ziele ist jedoch nicht immer unkompliziert. Bei der DataFest werden die Teilnehmer Strategien erlernen, wie man Datenvirtualisierung so nutzen kann, dass äußerst flexible, bewegliche und leistungsstarke BI-Architekturen ermöglicht werden, mit denen der Weg hin zu fortgeschrittener Datenverwaltung und -analyse bereitet wird.

"Die DataFest von Denodo ist eine tolle Konferenz für Unternehmen, die etwas über moderne Methoden zur Integration ihrer Daten und zur Modernisierung ihrer zentralen operativen und analytischen Systeme lernen wollen, um ihre Beweglichkeit zu erhöhen und ihre Gesamtbetriebskosten zu senken", sagte Mike Ferguson, unabhängiger Analyst und Managing Director von Intelligent Business Strategies, einer der Redner auf der diesjährigen Konferenz. "Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Cloud-Initiativen. Die Teilnehmer erhalten damit Einblicke in die Herausforderungen, die sich ihnen in einer hybriden Computerumgebung stellen können und dazu, wie ihnen die Datenvirtualisierung bei deren Überwindung helfen kann."

Als umfassende eintägige Konferenz versammelt die Denodo DataFest einige der hellsten Köpfe im Bereich Daten. Hier tauschen sie Fachwissen und Einblicke in die Zukunft von Datenmanagement und -analysen aus. Angeboten wird beginnend mit grundlegenden Konzepten und Demos bis hin zu Sitzungen für Fragen an die Experten und einem Praxislabor eine ganzheitliche Lernerfahrung geboten. Führungskräfte in der Wirtschaft, Datenprofis und Geschäftsanalysten können hier etwas über die neuesten Technologien, Trends und Tools erfahren, die die Datenlandschaft verändern.

In den Sitzungen werden umsetzbare Einblicke von Analysten und einigen der führenden Köpfe im Bereich der Unternehmensdatenarchitektur vorgestellt u. a. von Rednern von Forrester, Tableau und Wipro sowie von den unabhängigen Analysten Mike Ferguson und Rick van der Lans. Den Teilnehmern werden ferner praktische Einblicke von Landsbankinn, GetSmarter und Get vermittelt. Diese berichten, wie sie Datenvirtualisierung genutzt haben, um verbesserte Analysen und mehr Beweglichkeit zu ermöglichen.

"Aus Big Data sind Datenseen und viele weitere Anwendungsfälle entstanden. Unternehmen benötigen jedoch weiterhin Möglichkeiten zur Vereinheitlichung ihrer Daten in Echtzeit. Sonst haben sie am Ende nur weitere Datensilos", sagte Ravi Shankar, Chief Marketing Officer bei Denodo. "Das Gleiche gilt für Unternehmen, die Cloud nutzen oder Self-Service-BI implementieren. Der Schwerpunkt der DataFest 2018 liegt direkt darauf, wie man mittels Datenvirtualisierung einen reibungslosen Übergang hin zu Cloud, Self-Service-BI und Datenseen realisieren kann. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden und Partner und die Führungskräfte von Denodo versammeln können, um darüber zu sprechen, wie man durch Datenvirtualisierung das Meiste aus den Technologien von heute und morgen herausholen kann."

Über die DataFest 2018:

Die Konferenz Denodo DataFest findet in London statt und wird für Teilnehmer auf der ganzen Welt auch live übertragen.

Teilnahme:

Persönliche Teilnahme Am 21. November von 8:00 bis 15:00 Uhr GMT im Grange Tower Bridge Hotel, 45 Prescot Street, London E1 8GP Jetzt anmelden.

Teilnahme am Live-Stream: 21. November 10:00 bis 16:00 Uhr CET Jetzt anmelden.

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet flexible, leistungsfähige Datenintegration und Datenabstraktion bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud- Big Data-Datenquellen und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Ansätze an. Die Kunden von Denodo haben in jeder größeren Branche signifikante geschäftliche Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren, einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für flexible BI, Big Data-Analysen, Web- und Cloudintegration, Einzelansicht-Anwendungen und Unternehmens-Datenservices ermöglicht haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.denodo.com oder unter der Nr. +44 (0) 20 3196 4710.

Contacts:

