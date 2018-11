Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 anlässlich der Akquisition von Finanzcheck.de von 44,10 auf 41,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Übernahme des Vermittlers von Verbraucherkrediten habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Online-Portalbetreiber der Jahre 2018 bis 2021 reduziert, schrieb Analyst Aditya Buddhavarapu in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 05.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

