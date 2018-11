Das spanische Biotechnologie-Unternehmen AlgaEnergy und die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) haben einen "Partnership Equity"-Vertrag geschlossen. AlgaEnergy ist auf die Produktion und kommerzielle Anwendung von Mikroalgen spezialisiert. Der Strategievertrag umfasst rund 10 Mio. Euro an Investitionen durch Yokogawa für den Erwerb von neu herausgegebenen Aktien von AlgaEnergy. Dadurch wird Yokogawa Referenzaktionär.

Mikroalgen sind einzellige, photosynthetische Mikroorganismen, die in verschiedensten aquatischen Lebensräumen wie z. B. Ozeanen, Seen und Flüssen gedeihen. Ihre schnelle Reproduktionsrate bedeutet, dass sie effektiv als biologische Ressource verwendet werden können und damit zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen. Anwendungsgebiete finden sich in verschiedenen Sektoren: von der Landwirtschaft über Nahrungsmittel und Tierfutter, bis zur Pharmazeutik, Kosmetik, Biomaterialien und nachhaltige Biokraftstoffe.

AlgaEnergy hat seit 2007 Pionierarbeit in der Mikroalgen-Biotechnologie geleistet. Das Unternehmen betreibt derzeit eine kommerzielle Produktionsstätte im Süden Spaniens und startete Ende 2015 das weltweit erste Produktsortiment von mikroalgen-basierten Biostimulanten* zur Förderung effizienten Pflanzenanbaus.

Der Beitritt von Yokogawa als Aktionär ermöglicht es AlgaEnergy, seine internationale Führungsposition zu stärken. Die Kapitalinvestition dient zur Finanzierung weitreichender Projekte, einschließlich der internationalen Expansion seiner Biostimulanten-Vertriebsorganisation, sowie dem Eintritt in neue Bereiche wie Nahrungsmittel und Kosmetik und die Entwicklung seiner vielversprechenden Produkt-Pipeline.

Das vertragliche Rahmenwerk geht jedoch über die rein finanzielle Investition hinaus. Die beiden Unternehmen, die starke Synergien und dieselbe Vision teilen, planen, eine branchenweit führende Partnerschaft im weltweiten Mikroalgen-Biotechnologiebereich aufzubauen. Dafür werden sie bei Forschung Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten. AlgaEnergy wird sein breites Wissen und seine Erfahrung mit biologischen Mikroalgen-Prozessen nutzen, die es in über vier Jahrzehnten von Forschung Entwicklung durch seinen führenden Wissenschaftler, den Mikrobiologen Professor Miguel Garcia Guerrero von der Universität von Sevilla, gewonnen hat. Yokogawa wird die fortschrittlichen Technologien und sein Know-how von der Automation industrieller Prozessen einbringen, was für die Optimierung von Qualität und Effizienz ausschlaggebend ist, wenn die Produktionsmengen wachsen.

Vereint durch die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit

Augusto Rodríguez-Villa, President von AlgaEnergy, hebt hervor: "Dieser Vertrag ist die bestmögliche Partnerschaft auf dem Weg, unsere Vision nämlich die Nutzung des Potenzials von Mikroalgen weltweit zu verwirklichen. Wir teilen dieselbe Vision für die Zukunft und den Glauben, dass eine nachhaltigere Entwicklung möglich ist und dass Mikroalgen einen wichtigen Beitrag bei der Erreichung dieses Ziels darstellen können."

Tsuyoshi Abe, Senior Vice President und Leiter des Marketing Headquarters bei Yokogawa fügt hinzu: "Yokogawa möchte mit seinen Hauptgeschäftsaktivitäten direkt zu den Zielen des "Sustainable Development"-Programms der UN beitragen und hat dieses Jahr in diesem Zusammenhang die neue "Life Innovation"-Geschäftseinheit eingerichtet. Dies ist unser erster großer Schritt in Richtung saubere Technologie in der Bioökonomie, die kürzlich als ein neuer Fokusbereich in unser langfristiges Geschäftsrahmenwerk aufgenommen wurde, sodass wir hohe Erwartungen an diese aufregende strategische Partnerschaft stellen."

Biostimulanten: Substanz oder Mikroorganismus, dessen Funktion bei Anwendungen auf Pflanzen oder den umgebenden Boden die Stimulierung natürlicher Prozesse zur Förderung der Nährstoffaufnahme, Nährstoffeffizienz, Toleranz von abiotischem Stress und besserer Qualität bei der Ernte ist.

Über AlgaEnergy

AlgaEnergy ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Wissenschaft der Mikroalgen. Das Unternehmen kann auf über vier Jahrzehnte Wissen über Mikroalgen verweisen, das von den größten spezialisierten Universitäten generiert wurde. Es hat darüber hinaus stark in angewandte Forschung Entwicklung investiert und konnte sich so in diesem Bereich als internationale Hauptreferenz positionieren. AlgaEnergy hat sich die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer, hochwertiger Produkte auf Mikroalgenbasis zum Ziel gesetzt und zielt auf spezifischen Bedarf in verschiedenen Industrien ab.

Über Yokogawa

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Information tätig. Der Geschäftsbereich Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien, wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität in der gesamten Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelindustrie radikal verbessern. Die Bereiche Test Measurement, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Instrumente und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 113 Unternehmen in 61 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.yokogawa.com.

Die Namen der hier erwähnten Unternehmen, Organisationen oder Produkte sind entweder Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

