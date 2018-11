Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Brief- und Paketsparte des Logistikkonzerns sei auf dem Wege der Erholung, schrieb Analyst Joel Spungin am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Auch die übrigen Sparten entwickelten sich solide. Im Expressgeschäft DHL seien die Margen trotz Gegenwinds von den Wechselkursen gestiegen./bek/mis Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-11-06/10:41

ISIN: DE0005552004