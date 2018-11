Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von AB Inbev nach einem Bierseminar in New York auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Stimmung auf der Veranstaltung sei konstruktiv gewesen, schrieb Analystin Judy Hong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. AB Inbev scheine auf dem US-Markt besser voran zu kommen./bek/la Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-11-06/13:37

ISIN: BE0974293251