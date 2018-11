Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstria Office nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz habe das Management der Gesellschaft einige positive Kommentare zum höheren Bewertungen auf dem deutschen Investmentmarkt für Büroimmobilien gegeben, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese seien von Bedeutung./bek/la Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-11-06/13:40

ISIN: DE000A0LD2U1