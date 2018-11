Wien (www.fondscheck.de) - Lange wurde es schon gemutmaßt, nun hat die größte österreichische Fondsgesellschaft Erste Sparinvest tatsächlich mit ihrer kleinen Mutter Erste Asset Management fusioniert, so die Experten von "FONDS professionell".Die Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Espa), führende Fondsgesellschaft Österreichs, habe mit ihrer kleinen Mutter Erste Asset Management GmbH (EAM) fusioniert. Das habe die EAM in einer Aussendung mitgeteilt. Die nationale Finanzmarktaufsicht FMA habe demnach den Zusammenschluss bereits genehmigt. Die Verschmelzung sei mit der Eintragung ins Firmenbuch am 3.11.2018 wirksam geworden und erfolge (buchhalterisch) rückwirkend zum 31.12.2017. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...