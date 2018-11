Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen haben sich die Kurse am Dienstag überwiegend nur wenig verändert. Zum Schluss fiel der DAX geringfügig um 0,1 Prozent auf 11.484 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 notierte mit 3.207 Punkten 0,3 Prozent im Minus. "Im Vorfeld der US-Wahlen halten sich die Anleger zurück", sagte ein Händler. Während die Ausschläge überwiegend gering waren, standen ausgewählte Einzelwerte nach ihren Quartalsberichten im Blick, so die Deutsche Post oder auch Intesa Sanpaolo.

Die Zahlen von Intesa Sanpaolo überzeugten auf der ganzen Linie. Sowohl die Umsätze wie auch der Nettogewinn der italienischen Bank fielen oberhalb der Markterwartung aus. Die wichtige Kernkapitalquote konnte zudem auf 13,7 Prozent nach 13,6 Prozent gesteigert werden. Nachdem die Aktie jüngst mit den Abschlägen am italienischen Anleihenmarkt unter Druck stand, ging es für sie um 1,3 Prozent auf 2,00 Euro nach oben. Der Mailänder MIB-30 schloss knapp behauptet, nachdem er am Mittag noch die Verliererliste unter den europäischen Länderbörsen angeführt hatte.

Deutsche Post, Morphosys und SGL überraschen positiv

Im DAX führten Deutsche Post mit einem Plus von 3,4 Prozent die Gewinnerliste an. Post-Chef Frank Appel sieht sein Unternehmen bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung von Produktivität und Kostenstruktur zügig vorankommen. Der Rückgang des operativen Ergebnisses ist laut den Analysten der DZ Bank im zurückliegenden Quartal nicht ganz so schlecht ausgefallen wie erwartet. "Insgesamt ist das noch ein recht passabler Gewinn", so ein Händler.

Sehr positiv wurden auch die Zahlen von Morphosys aufgenommen. Alle Gewinnkennziffern lägen leicht über Erwarten, hieß es. Morphosys legten um 8,0 Prozent zu.

SGL Carbon reagierten mit einem Kurssprung um 11,1 Prozent auf die neue Umsatzprognose. Im laufenden Jahr soll beim Umsatz die Milliardenschwelle geknackt werden und bis 2022 die Marke von 1,3 Milliarden Euro erreicht werden. Auch die Erwartung für das Konzernergebnis wurde von SGL Carbon an den oberen Rand der bisher genannten Spanne präzisiert.

Aufwärts ging es auch mit K+S. Sie legten nach überraschend guten Zahlen des US-Wettbewerbers Mosaic um 1,6 Prozent zu.

Eon, Evonik und Zalando sehr schwach

Größter DAX-Verlierer waren Eon mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 8,59 Euro. Morgan Stanley hat die Aktie auf "Untergewichten" abgestuft mit einem Kursziel von 8 Euro. Evonik fielen um 2,8 Prozent. Das Unternehmen habe den Ausblick zwar bestätigt, hieß es von Bernstein. Die Freude darüber werde aber getrübt durch die Zusammensetzung des Quartalsergebnisses, das die Erwartungen leicht verfehlt habe.

Hugo Boss gaben um 3,5 Prozent nach. Hier enttäuschte der gesenkte Margenausblick. Zalando brachen um 8,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat zwar den Ausblick bestätigt, allerdings die Investitionen um 50 Millionen Euro gesenkt. Für die Analysten von Bryan Garnier könnte der Ausblick deshalb auch eine versteckte Gewinnwarnung sein.

In der vierten Reihe sackten Süss Microtech nach einer Gewinnwarnung um 13 Prozent ab, dagegen legten Patrizia Immobilien (plus 8,4 Prozent) mit einem erhöhten Ausblick und Singulus (plus 12,7 Prozent) mit einem Auftrag aus China stark zu.

Schwache Zahlen drücken Wiener ATX-Index

In Wien fiel der ATX um 0,6 Prozent. Andritz rutschten um 4,4 Prozent ab. Der bereinigte Gewinn des Mischkonzerns ist 13 Prozent unter dem Vorjahresniveau ausgefallen. Besonders die Metallsparte bereitet Sorgen.

Die schwächste Branche in Europa stellt der Telekom-Sektor, dessen Stoxx-Branchen-Index um 1,3 Prozent fiel. Auch hier zeigte sich mit Telekom Austria ein Unternehmen aus dem ATX besonders schwach, der Kurs gab um 1,5 Prozent nach.

Adecco hat die Kosten im Griff

Der Schweizer Arbeitsvermittler Adecco hat auf der Ertragsseite überzeugt. "Das Unternehmen kommt bei den Kosteneinsparungen schneller als erwartet voran, in der Folge ist das EBITA im dritten Quartal 9 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen", kommentierte Jefferies. Die Aktie legte um 3 Prozent zu, die Aktie des Wettbewerbers Randstad gewann 1,1 Prozent.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.207,42 -9,95 -0,3% -8,5% . Stoxx-50 2.942,85 -14,64 -0,5% -7,4% . Stoxx-600 362,55 -0,95 -0,3% -6,8% Frankfurt XETRA-DAX 11.484,34 -10,62 -0,1% -11,1% London FTSE-100 London 7.042,54 -61,30 -0,9% -7,6% Paris CAC-40 Paris 5.075,19 -26,20 -0,5% -4,5% Amsterdam AEX Amsterdam 522,31 +0,37 +0,1% -4,1% Athen ATHEX-20 Athen 1.660,99 +27,36 +1,7% -20,3% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.498,06 -10,28 -0,3% -12,1% Budapest BUX Budapest 37.666,00 -128,87 -0,3% -4,4% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.994,56 -13,33 -0,3% +2,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 118.603,13 -1565,33 -1,3% -15,9% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 910,38 +2,82 +0,3% -11,1% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.987,66 -9,98 -0,2% -7,6% Madrid IBEX-35 Madrid 8.988,90 -21,80 -0,2% -10,5% Mailand FTSE-MIB Mailand 19.268,29 -12,74 -0,1% -11,3% Moskau RTS Moskau 1.151,14 +16,34 +1,4% -0,3% Oslo OBX Oslo 823,83 -3,14 -0,4% +10,9% Prag PX Prag 1.066,15 -6,29 -0,6% -1,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.534,60 -4,41 -0,3% -2,7% Warschau WIG-20 Warschau 2.230,34 -3,40 -0,2% -9,4% Wien ATX Wien 3.157,90 -19,82 -0,6% -7,1% Zürich SMI Zuerich 8.992,07 -16,51 -0,2% -4,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Mo, 17:09 % YTD EUR/USD 1,1411 +0,01% 1,1414 1,1402 -5,0% EUR/JPY 129,38 +0,17% 129,39 129,09 -4,4% EUR/CHF 1,1458 -0,02% 1,1459 1,1457 -2,2% EUR/GBP 0,8727 -0,09% 0,8736 0,8752 -1,8% USD/JPY 113,39 +0,16% 113,36 113,21 +0,7% GBP/USD 1,3076 +0,10% 1,3064 1,3027 -3,2% Bitcoin BTC/USD 6.436,66 +0,2% 6.417,70 6.446,53 -52,9% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,62 0,01 Deutschland 10 J. 0,43 0,43 0,00 USA 2 Jahre 2,93 2,91 1,04 USA 10 Jahre 3,21 3,20 0,80 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,12 0,13 0,07 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,51 63,10 -2,5% -1,59 +5,9% Brent/ICE 71,32 73,17 -2,5% -1,85 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,78 1.231,51 -0,5% -5,73 -5,9% Silber (Spot) 14,53 14,64 -0,8% -0,12 -14,2% Platin (Spot) 867,80 866,50 +0,2% +1,30 -6,6% Kupfer-Future 2,74 2,76 -0,7% -0,02 -18,3% ===

