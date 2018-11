Die Anleger an der Wall Street haben sich am Dienstag von den US-Kongresswahlen unbeeindruckt gezeigt und ihre Aufwärtsbewegung im Verlauf fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial baute seinen leichten Vorsprung zur Eröffnung stetig aus und notierte zuletzt 0,44 Prozent höher bei 25 572,81 Zählern. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 2750,57 Punkte nach oben. Der Technologieindex Nasdaq 100 legte um 0,63 Prozent auf 6980,48 Punkte zu.

Nach Einschätzung von Jens Klatt, Vermögensverwalter bei JK Trading, dürfte der Gegenwind für US-Präsident Donald Trump nach den Wahlen eher zu- als abnehmen. "Infolgedessen könnte Trump politisch eher noch einmal aggressiver auftreten, beispielsweise im Hinblick auf den Handelsstreit mit China oder der Europäischen Union", so Klatt.

Sollten die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses die Oberhand gewinnen, rechnet Analyst Ben Snider von Goldman Sachs mit sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen. Denn in diesem Fall würden die Erwartungen an den Märkten in puncto Steuersenkungen und Wirtschaftswachstum zurückgehen. Beides aber wäre schlecht für Aktien, so Snider, ebenso wie die Sorge vor mehr staatlicher Regulierung nach einem Wahlerfolg der Demokraten.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Mylan mit einem Kurssprung von mehr als 17 Prozent für Furore. Nach einem überraschend guten Quartalsergebnis des Biotechnologie-Unternehmens hob das Investmenthaus Bank of America Merrill Lynch die Mylan-Papiere von "Neutral" auf "Buy".

Für die Anteilsscheine des Software-Entwicklers Symantec ging es um über 12 Prozent nach oben. Der ehemalige Hedgefonds-Manager und heutige Marktexperte von CNBC, Jim Cramer, hatte die Aktien zum Kauf empfohlen. Er hatte dies mit der aus seiner Sicht positiven Einflussnahme eines aktivistischen Investors bei Symantec begründet.

Auf die Quartalszahlen von Eli Lilly reagierten die Anleger hingegen verschnupft: Trotz einer höheren Gewinnprognose des Pharmakonzerns für das laufende Jahr sackten die Titel um 3,8 Prozent ab.

Die Aktien von Occidental Petroleum verteuerten sich um 4,4 Prozent. Umsatz und Ergebnis des Ölkonzerns sind im dritten Quartal besser als vom Markt erwartet ausgefallen./edh/fba

