Stockholm (www.fondscheck.de) - Die heutigen US-Zwischenwahlen dürften zu kurzfristiger Volatilität an den Finanzmärkten führen. Denn: Die jüngsten Angriffe der US-Regierung auf die US-Notenbank FED sowie die Veröffentlichung eines Entwurfs für eine weitere Steuerreform befeuern die innenpolitische Debatte in den USA, so die Investmentexperten von MacKay Shields LLC, Manager des Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (ISIN LU0458979746/ WKN A0YKE1, BP USD ACC; ISIN LU0458980595/ WKN A1CTP6, HB EUR ACC H). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...