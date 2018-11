SKULLY Technologies CEO stellt dem europäischen Markt den intelligenten Helm FENIX AR vor

SKULLY Technologies, Designer und Hersteller von tragbarer Augmented-Reality-Technologie, stellt auf der EICMA in Mailand, der führenden Branchenveranstaltung, den weltweit ersten integrierten intelligenten Helm auf dem Markt vor. Der Motorradhelm SKULLY FENIX AR, mit dessen Versand bereits begonnen wurde, unterstützt durch eine Reihe innovativer Funktionen ein revolutionierendes Fahrererlebnis.

Die Cousins Ivan und Rafael Contreras, erfolgreiche Multiunternehmer, kauften die Vermögenswerte von Skully, Inc., einem Start-up im Silicon Valley, das seinen Geschäftsbetrieb 2016 vor Ausführung der Produktbestellungen einstellte. Ivan heuerte ein Führungsteam mit ausgereiftem Know-how auf den Gebieten Fertigung und Technologie an und nannte das Unternehmen in SKULLY Technologies um, um dann in weniger als 18 Monaten den weltweit intelligentesten Motorradhelm zu überarbeiten und mit seinem Versand zu beginnen.

Der FENIX AR bietet Motorradfahrern ein einzigartiges, beispielloses Erlebnis, mit erhöhter Sicherheit und besserer Konnektivität. Die innovativen Funktionen des Helms umschließen:

Heads-up-Display mit Rückansicht für 360°-Situationserkennung.

Steuerung der Navigation, Musik und Anrufe per Sprachbefehl.

Over-the-Air-(OTA-)Updates für kontinuierliche Verbesserung durch automatische Downloads, die sicherstellen, dass Fahrer über die modernsten Funktionen verfügen.

WAS: SKULLY Technologies präsentiert dem europäischen Markt den FENIX AR auf der EICMA in Mailand, die größte Zusammenkunft der führenden Köpfe der Motorradbranche. Die Produktvorstellung bietet der Branche erstmals die Gelegenheit, die erste vollständig integrierte intelligente Helmtechnologie zu sehen, mit deren Versand kürzlich begonnen wurde. Darüber hinaus können Gäste einem Vortrag vom Mitgründer und CEO von SKULLY Technologies mit anschließender Fragerunde beiwohnen.

WANN/PROGRAMM: Mittwoch, 7. November 2018

11.35 Uhr: Vorstellung der Geschäftsführung

Vorstellung der Geschäftsführung 11.50 Uhr: Ivan Contreras, Mitgründer und CEO von SKULLY Technologies, stellt den FENIX AR vor, plus anschließender Fragerunde und Fototerminen

WO: EICMA-Konferenz

Rho Fiera Milano

Strada Statale 33 del Sempione, 28, Rho, der nordwestliche Stadteil von Mailand

Halle 11, Stand I18 Torrot/GasGas Exhibit

Über SKULLY Technologies

SKULLY Technologies gestaltet und produziert tragbare AR-Technologie für die persönlich vernetzte Mobilität. Sein erstes Produkt, der weltweit intelligenteste Motorradhelm, verfügt über fortschrittliche Technologie, um ein sicheres, angenehmes und vernetztes Fahrerlebnis zu bieten. Das neue Unternehmen, mit Sitz in Atlanta, wird von einem Team von Experten auf den Gebieten Technologie, Transport und Motorrad geleitet, einschließlich der Mehrheitseigentümer Ivan Contreras, Gründer und CEO der Motorradmarken Torrot/GasGas, und Rafael Contreras, President von Carbures, Hersteller von Luftfahrt-Kohlefaser, und der Minderheitseigentümer Western Technology Investment, eine Silicon Valley Venture Capital-Gesellschaft, und Daniel Reiner, ein Investor in Transporttechnologien. Weitere Informationen finden Sie auf www.skullytechnologies.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181106005928/de/

Contacts:

ONSITE-KONTAKT:

Torrot/GasGas

Joan Rodriguez, +34-662-132-465

jrodriguez@torrot.com

oder

OFFSITE-KONTAKTE:

SKULLY Technologies

Diane Maier, +1-770-289-6339

press@skullytechnologies.com

oder

The Blueshirt Group for Muving Ecosystem

Katie North, +1-415-217-4963

katie@blueshirtgroup.com