Düsseldorf (ots) - Tatütata, die Polizei ist da. Und das in Nordrhein-Westfalen immer schneller. Fast eine Minute weniger als im Jahr 2015 benötigen Streifenwagen durchschnittlich nach der Alarmierung, um an einem Tatort zu sein, wo der Täter noch anwesend ist. Eine nicht unerhebliche Steigerung. Und umso beachtenswerter, wenn man bedenkt, dass der Verkehr in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat und rücksichtsloser geworden ist. Es also immer schwerer wird für die Polizei, sich durch die verstopften Straßen zum Ort des Geschehens zu kämpfen. Und auch bei schweren Unfällen mit Personenschaden sind die Beamten zügiger da. Womit sich die verbesserten Einsatzreaktionszeiten genau erklären lassen, weiß man bei der Polizei aber nicht so richtig. Möglich, dass Aufklärungskampagnen wie die zur Bildung von Rettungsgassen Wirkung bei den Autofahrern zeigen. Belegt ist das aber nicht. Viel wichtiger als der Grund ist das Ergebnis. Schließlich kann im Notfall jede Sekunde entscheidend sein. Und das ist eine gute Nachricht für die Bürger. Und eine schlecht für Kriminelle.



