Zu Beetles & Breakfast sind internationale Medien- und Branchenvertreter eingeladen. Eine Fahrzeug-Ausstellung bildet den Auftakt zu einem Tag voll mit Neuvorstellungen auf der Messe. Die Präsentation umfasst etwa 30 Käfer-Modelle inklusive des 2019er Beetle Final Edition, mit dem die Produktion ausläuft. Daneben erwartet die registrierten Besucher Frühstück und Unterhaltung. Volkswagen zeigt eine Reihe von Nostalgie-Käfern ab dem Jahr 1946, darunter den Rennwagen, der den ersten Titel der neuen Americas-Rallycross-Serie (ARX) gewonnen hat. Auch die in L.A. ansässigen Beetle-Besitzer werden zu den Feierlichkeiten eingeladen.



Unter anderem sind die folgenden Klassiker beim Beetles & Breakfast zu sehen:



- 1949 Beetle - 1949 Hebmüller Roadster - 1952 Karmann Cabriolet - 1964 Beetle - 1969 Beetle Rennwagen - 1969 Wedding Car - 1971 Meyers Manx - 1979 Super Beetle Cabrio



"Wir freuen uns sehr, die Gastgeber des Beetles & Breakfast der AutoMobility LA zu sein", sagte Derrick Hatami, Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstleiter von Volkswagen USA. "Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Tradition des Beetle hier zu zeigen und die letzte Ausgabe des 2019er-Modells als Coupé und Cabrio vorzustellen. Los Angeles ist der perfekte Ort, Käfer und Beetle zu feiern - dank der langen und anhaltenden Bindung der Kalifornier zu dieser legendären Marke."



Fast 70 Jahre lang war der Beetle ein Standbein für Volkswagen in den USA. Während der Lebensspanne des Typ 1 des Beetle wurden von den weltweit insgesamt 21,5 Millionen Fahrzeugen knapp 5 Millionen in den USA verkauft. 1998 wurde der "VW New Beetle" im Retro-Design einer neuen Generation von Autofahrern vorgestellt. 2011 kam die dritte Generation in den USA auf den Markt, der "VW Beetle". Dessen Produktionsende verkündete der Konzern kürzlich für das Jahr 2019.



Volkswagen wird eine limitierte Anzahl von Sondermodellen produzieren, die an die Última Edición des Käfers von 2003 erinnern. Die Versionen Final Edition SE und Final Edition SEL gibt es als Coupé und Cabrio für den US-Markt. Beide haben ihr Debüt beim Beetles & Breakfast während der AutoMobilityLA.



"Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Volkswagen, die AutoMobility LA als Schauplatz für einige der seltensten Käfer-Modelle zu nutzen", sagte Terri Toennies, Geschäftsführende Vizepräsidentin und General Manager von LA Auto Show und AutoMobility LA. "Beetles & Breakfast bietet die ideale Plattform für Volkswagen, seine 2019er Editions-Modelle vorzustellen - und die Abschiedstour für eines der beliebtesten Fahrzeuge unserer Zeit zu beginnen."



