Dank einer starken Nachfrage in Europa und Nordamerika hat der Chemikalienhändler Brenntag im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen.

Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zehn Prozent auf 110,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte.

Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 11,4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (operatives Ebitda) legte um 3,9 Prozent auf 224,5 Millionen Euro zu. Wachsen konnte der Konzern in allen Regionen. Den Löwenanteil seines Umsatzes erwirtschaftet Brenntag in den Regionen Europa mit dem Nahen Osten und Afrika sowie in Nordamerika. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Brenntag./mne/stk

ISIN DE000A1DAHH0

AXC0061 2018-11-07/07:18