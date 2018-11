Jetzt ist es also passiert: Apple (ISIN: US0378331005) ist nach der negativen Reaktion auf die am 1. November präsentierte Quartalsbilanz weiter abgerutscht. Keine Gegenwehr, nur ein erster Stabilisierungsversuch am Dienstag. Aber damit ist die Aktie aus der Megaphon- oder Trompeten-Formation nach unten herausgerutscht … diesem nach rechts offenen Dreieck, das zunehmende Volatilität andeutet und oft mit einem starken Impuls verlassen wird. Hier also nach unten - zu Recht?

Die Bären sind davon überzeugt. Und sie erhalten Rückenwind dadurch, dass sich die nachlassende Innovationskraft, die sich längst bemerkbar macht, wenn man bedenkt, dass die steigenden Gewinne durch immer höhere Verkaufspreise und Aktienrückkäufe begünstigt werden, auch in der Meldung niederschlägt, dass Apple Zulieferer darüber informiert haben soll, dass man keine zusätzlichen Produktionskapazitäten für ...

