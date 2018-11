Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,40 Euro belassen. Umsatz und operativer Gewinn des Handelskonzerns seien besser als erwartet, schrieb Analyst Rob Joyce am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von den Geschäften in den USA und den Niederlanden. Er rechne auch angesichts des angehobenen Ausblicks für die freien Barmittel damit, dass sich der Aktienkurs besser entwickelt als der Gesamtmarkt./bek/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-11-07/08:40

ISIN: NL0011794037