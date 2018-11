Der US-Einzelhandelskonzern TJX Companies (u.a. TK Maxx, HomeSense und Bob's Stores) hat am 06. November 2018 einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1 durchgeführt, heute wird die TJX-Aktie deshalb "ex-split" gehandelt. Doch was bedeutet das für die Aktionäre? Grundsätzlich gilt bei einem Aktiensplit, dass sich am Depotwert nichts ändert, die Aktien werden nur optisch verbilligt....

Den vollständigen Artikel lesen ...