Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von weniger als 100 Punkten seitwärts. Am Ende des Tages ging er dann leicht schwächer aus dem Handel. Er verlor 0,1 Prozent und schloss bei 11.484 Punkten. Marktidee: Coca-Cola. Die Aktie des Getränkeriesen weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Der laufende mittelfristige Kursschub begann im Mai dieses Jahres nach Abschluss einer Korrekturphase bei 41,45 Dollar. In Reaktion auf die Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen konnte das Papier am 30. Oktober ein bedeutendes mittelfristiges Anschlusskaufsignal generieren. Am Montag sprang Coca-Cola nun auf ein neues Rekordhoch.