DAX-Analyse am Morgen: Richtung nach US-Wahlen gesucht

Dass der deutsche Leitindex am Tag der Midterm Elections überwiegend in Deckung bleiben würde, war gestern allgemein erwartet worden. Dementsprechend kann das kleine Minus von 0,1%, das zum Tagesschluss auf der Anzeigetafel stand, auch unter der Rubrik "Abhaken" verbucht werden, zumal der DAX im Tagesverlauf immerhin über die 11.500er-Schwelle kletterte und das Intraday-Top bei 11.529 markierte. In der heutigen Sitzung dürfte der Ausgang der US-Kongresswahlen hingegen durchaus eine Rolle spielen:

Den vollständigen Artikel lesen ...