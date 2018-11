Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-07 / 08:59 *P R E S S E M I T T E I L U N G* *wevest Digital launcht digitalen Vermögensverwalter wevest Capital* *- *wevest Capital-Angebot umfasst Servicemodule zur digitalen Vermögensverwaltung mit aktivem und passivem ETF-Ansatz und Premiumservice mit persönlicher Beratung (www.wevest.capital [1]) - Neuartige Zusatzangebote durch Einbindung von kapilendo und Engel & Völkers Crowdinvest - Digitale Gesamtübersicht über alle Vermögenswerte - Baader Bank zentrale Partnerbank Die Berliner wevest Digital AG launcht mit der wevest Capital AG einen digitalen Vermögensverwalter einschließlich persönlicher Beratung. Die Nachfrage unter vermögenden Anlegern nach einem digitalen Vermögensmanager mit integrierter persönlicher Beratung wird lauter. Die wevest Capital reagiert mit einem integrierten Produktkonzept aus digitalen Anlagelösungen mit aktivem und passivem Managementansatz sowie dem optionalen Einsatz eines digital unterstützten Ansprechpartners. "Viele der neuen FinTech-Angebote sind auf eine vollständig digitale Vermögensanlage ausgelegt. Bei wevest Capital haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden, einen reinen digitalen Service anzubieten, denn wir wissen um die Bedeutung der persönlichen Komponente", äußert sich Björn Siegismund, CIO der wevest Capital AG. "Wir sehen, dass die traditionelle Vermögensverwaltung nicht mehr vollumfänglich den heutigen Bedürfnissen vieler Anleger entspricht. Andererseits fühlen sich vor allem vermögende Anleger von den vollständig digitalen Angeboten der Robo-Advisor nicht abgeholt. Den existierenden Angeboten fehlt zudem oft der Zugang zu neuen digitalen Vermögensanlagen wie zum Beispiel Crowdlending. Genau dort setzen wir mit wevest Capital an und legen den Fokus komplett auf den Kunden. Denn die Digitalisierung schreitet voran und bietet spannende Möglichkeiten zur Erweiterung des Leistungsportfolios für den Kunden." *Drei Servicebausteine * wevest Capital hat drei Servicekomponenten entwickelt - Modell A, Modell M und Modell S. Alle drei Modelle bieten dem Nutzer eine Gesamtübersicht seiner Vermögenswerte. Zu einer monatlichen fixen Pauschalpreis von 0,05% erhält der Kunde im Modell A Zugang zu der populären Allwetter-Strategie auf ETF-Basis. Das Modell M richtet sich an Anleger, die eine wertstabile, täglich verfügbare Anlage suchen. Mit dem Premium-Modell S kann der Kunde basierend auf dem persönlichen Risikoprofil in aktiv gemanagte Anlagen investieren und jederzeit auf einen persönlichen Berater zurückgreifen. Zentrale Partnerbank der wevest Capital ist die bei München ansässige Baader Bank. Innerhalb der Partnerschaft übernimmt die renommierte Investmentbank den Bereich der Konto- und Depotführung. "Mit wevest Capital haben wir das existierende Angebot in der digitalen Vermögensverwaltung einen Schritt weiterentwickelt. Um eine optimale Geldanlage sicherzustellen, darf die Anlagestrategie nicht ausschließlich zwischen Value-at-Risk und einem naiv diversifizierten Aktien-Renten-Portfolio erfolgen. Mit wevest Capital bieten wir dem Kunden ganz bewusst eine komprimierte, aber sehr lösungsorientierte Auswahl zwischen einem bewährten aktiven Ansatz, der hinter sich eine Vielzahl von Anlagestrategien vereint und einem ETF-Portfolio auf Basis der seit Jahrzehnten erfolgreichen Allwetter-Strategie. Darüber hinaus liefert die Einbindung neuer digitaler Vermögensanlagen eine attraktive Möglichkeit zur Diversifikation des eigenen Vermögens über die Ebene des Wertpapierdepots hinaus. Wir sind überzeugt, dass unser digitales Kundenerlebnis in Kombination mit unserem hybriden Beratungsansatz und dem innovativen Zugang zu digitalen Vermögensanlagen zukunftsweisend ist", ergänzt Andreas Leckelt, Aufsichtsratsvorsitzender der wevest Capital AG. *Über wevest Capital AG* wevest Capital (www.wevest.capital [2]) ist ein digitaler Vermögensverwalter, mit dem Nutzer einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu bewährten Anlagelösungen erhalten. Darüber hinaus ermöglicht wevest Capital optional den persönlichen Austausch mit erfahrenen Finanz-Experten. Die wevest Capital AG ist ein verbundenes Unternehmen der wevest Digital AG und hat ihren Sitz in Berlin. Die wevest Capital AG verfügt über eine BaFin-Lizenz für die Portfolioverwaltung gemäß § 32 KWG. *Über wevest Digital AG* Die wevest Digital AG (www.wevest.digital [3]) vereint unter ihrem Dach eine 18jährige Erfahrung im Bereich der klassischen Finanzdienstleistung mit der Expertise eines führenden Financial Service Technologie Unternehmens. Die Mission der wevest Digital AG ist es, perspektivisch wesentliche Dienstleistungen einer Investmentbank wie die Vermögensverwaltung, den Erwerb und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sowie die Emission von Asset Backed Tokens auf einer digitalen Plattform zu vereinen. Die Investoren der wevest Digital AG sind neben der Comvest Holding AG eine Reihe renommierter deutscher Unternehmerpersönlichkeiten. *Pressekontakt* Hanna Dudenhausen / wevest Digital AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)30 3642857-0 / E-Mail: h.dudenhausen@wevest.digital [4] / Website: www.wevest.digital / Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/comvest/740411.html [5] Bildunterschrift: Björn Siegismund, CIO wevest Capital AG Emittent/Herausgeber: Comvest Holding AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-11-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 